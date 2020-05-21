Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında

Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürü Yücel Serdar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 173 yıllık köklü bir kuruluş olduğunu belirtti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında
21.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:00

Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürü Yücel Serdar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 173 yıllık köklü bir kuruluş olduğunu belirtti.

Serdar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün değişen ve sürekli gelişen teknolojik yeniliklere ayak uydurduğunu anlattı.

Her türlü alanda tüm devlet kurumlarının ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu mülkiyet bilgilerini muhafaza etmeyi, güncellemeyi ve hizmete sunmayı kendisine misyon edinen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün en büyük gücünün bilgi, birikim ve tecrübesi ile çalışanlarının oluşturduğu insan kaynağı olduğunu vurgulayan Serdar, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet eden ve hizmet alan tüm çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunar, ülkemizi ve tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını sebebiyle, millet olarak yaşadığımız bu zor günlerin biran önce geride kalmasını ve 174. yıl kuruluş yıl dönümünü, yine hep beraber ve coşkuyla kutlamayı dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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