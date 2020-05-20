Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında

Kilis Tapu Müdürü Muzaffer Urfalıoğlu, Tapu ve Kadastro Teşkilatı'nın yaklaşık 2 asırlık bir tecrübe ile hizmetlerini sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında
20.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:34

Kilis Tapu Müdürü Muzaffer Urfalıoğlu, Tapu ve Kadastro Teşkilatı'nın yaklaşık 2 asırlık bir tecrübe ile hizmetlerini sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

Urfalıoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kuruluşundan bu yana teşkilatın mülkiyetin güvencesi ve devlet geleneğinin belleği olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip Genel Müdürlüğümüz, web-tapu, tapu takas, e-haciz, e-terkin, parsel sorgulama, e-randevu, 3 boyutlu kadastro gibi projelerle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için altyapısını geliştirmeye devam etmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu o dönemde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızla hem çalışanımızın, hem de vatandaşımızın süreci sıkıntısız atlatmaları için yoğun çaba harcamaktayız. Bu süreçte, merkez ve taşra teşkilatlarımızda görev yapan personelimizin kullanması için maske, cerrahi eldiven, el dezenfektanı gibi koruyucu malzemeler gönderdik. İdari izinli personelimizin haricindeki personelin işlemler aksamayacak şekilde dönüşümlü çalışmasını sağladık. Ayrıca hizmet alım yoluyla vatandaşların yoğunlaştığı birimlerimizde ilaçlama çalışmaları yaptırdık."

Kovid-19 Salgını sürecinde özellikle web-tapu, e-randevu ve Alo 181 randevu sisteminin ne kadar gerekli ve önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığına vurgu yapan Urfalıoğlu, bu suretle vatandaşların e-devlet portalı üzerinden ulaşabildikleri web-tapu uygulaması sayesinde artık tapu dairelerine gitmeden hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde işlem yapabildiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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