Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Genel Müdürlüklerinin, yılda 9 milyona yakın işlem hacmiyle yaklaşık 25 milyon vatandaşa hizmet sunan köklü bir kurum olduğunu bildirdi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 173 yaşında
20.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:08

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Genel Müdürlüklerinin, yılda 9 milyona yakın işlem hacmiyle yaklaşık 25 milyon vatandaşa hizmet sunan köklü bir kurum olduğunu bildirdi.

Adlı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatının kuruluşun 173. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kurumun iki asra yakın zamandır vatandaşların güven ve mülkiyetinin teminatı olduğunu belirtti.

Kuruma ilişkin bilgi veren Adlı, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatımızda 20 bine yakın personelimiz, 24 tapu ve kadastro bölge müdürlüğümüz, 973 tapu müdürlüğümüz, 81 kadastro müdürlüğümüzle ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 9 milyona yakın işlem hacmiyle, yaklaşık 25 milyon vatandaşımıza hizmet sunan ve bugün 173. kuruluş yıl dönümünü kutlayan köklü bir kurumdur." ifadelerini kullandı.

Adlı, taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma vizyonuyla, vatandaşlara 173. yıllarında da en kaliteli hizmeti sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Kurumun, bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip olduğuna işaret eden Adlı, Web-Tapu, Tapu Takas, E-Haciz, E-Terkin, Parsel Sorgulama, E-Randevu, 3 Boyutlu Kadastro gibi projelerle vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için altyapıyı geliştirmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 döneminde tüm imkanlarıyla hem çalışanların hem de vatandaşların süreci sıkıntısız atlatmaları için yoğun çaba harcadıklarını bildiren Adlı, özellikle Web-Tapu, E-Randevu ve Alo 181 Randevu sisteminin ne kadar gerekli ve önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.

Adlı, kurum olarak olası afetlerde hizmetlerin aksamaması için Yozgat'ta Felaket Kurtarma Merkezi kurduklarını belirtti.

Kurumun tapu sistemi ve mülkiyet belirleme alanındaki çalışmalarının uluslararası arenaya da taşındığına işaret eden Adlı, şu bilgileri verdi:

"Berlin Büyükelçiliğimizde kurulan tapu ataşeliği ile Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'deki taşınmazlarına yönelik tapu işlemlerini yapılabilmekte olup, ayrıca 12 ülkede daha açılacak temsilciliklerle yurt dışında yaşayanların da tapu kadastro işlemlerini daha kolay yapabilecekleri bir sistem oluşturulacaktır. Bu kapsamda, yurt dışından, 22 Nisan 2020'de alıcı ve satıcı taraflarından birinin Konya'da, diğerinin Berlin'de olduğu satış işlemi gerçekleştirilmiştir."

Yılbaşından bu yana Genel Müdürlükçe belirlenen tapu işlemlerinde, tarafların, farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişimi yapabildiklerini hatırlatan Adlı, "Bugün artık Genel Müdürlüğümüz, faaliyetleriyle birçok ülke için görüşüne başvurulan, referans olarak görülen bir kurum haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Adlı, Tusaga-Aktif (CORS) Projesi, fotogrametrik harita, ortofoto haritalar, Harita Bilgi Bankası Sistemi gibi kurum çalışmalarının bulunduğuna da dikkati çekti.

"26 ülkeye ait 25 milyon eski harfli tapu kaydının çevirisi yapıldı"

Genel Müdürlüğün arşivinde sadece Türkiye'nin değil geçmişte Osmanlı toprağı olup bugün bağımsızlığını kazanan 26 ülkenin de kayıtlarının yer aldığını vurgulayan Adlı, şunları kaydetti:

"Bu itibarla sahip olduğumuz arşiv varlığımız, milli olduğu kadar milletler arası bir önem ve değer de taşımaktadır. TARBİS Projesi ile 26 ülkeye ait 25 milyon civarında eski harfli tapu kaydının çevirisi yapılmış, 3 milyon pozdan oluşan mikrofilme alma ve dijitalleştirme işlemi gerçekleştirilmiş, tüm bu çalışmalar yerli ve yabancı çok sayıda araştırmacının hizmetine sunulmuştur. Arşivimizde yaklaşık 700 bin cilt defter, 27 bin fasikül ve 32 bin belge bulunmaktadır. Yılda yaklaşık 25 bin eski harfli tapu kaydının çevirisi yapılmaktadır."

Adlı, Tapu ve Kadastro teşkilatının gelişimine ve büyümesine katkı sunan tüm çalışanlara ve halka şükranlarını sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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