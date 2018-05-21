Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 171 Yaşında

Vali Özdemir Çakacak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 171'inci kuruluş yılı münasebetiyle Tapu ve Kadastro 17 Bölge Müdürü Cevdet Kılıç'ı, Kadastro Müdür Vekili Barış Deveci'yi, Odunpazarı Tapu Müdürü İlhan Karaduman'ı ve Tepebaşı Tapu Müdür Vekili Cevat Işık'ı makamında kabul etti.

Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altına alarak muhafaza eden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 171'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tapu Kadastro Teşkilatı 171 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi ile bu hizmeti çağın gereklerine uygun olarak, bilişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanarak vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine verimli bir şekilde hizmet sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Teşkilatın, her yıl 21 Mayıs gününü kuruluş yıldönümü olarak kutladığını hatırlatan Tapu Kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç da, "Kökleri çok daha derinlerde olan Tapu ve Kadastro ailesi olarak bugün de 171. kuruluş yılımızı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kuruluş yıldönümü programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini aktaran Müdür Kılıç, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileterek, vatandaşların işlerini kolaylaştıracak çalışmaları çağın getirdiği yeniliklere uygun olarak hayata geçirdiklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR