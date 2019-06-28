Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi

Metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışındaki vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi, komisyonunda kabul edildi.

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi

Metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yetki verilmesi, yurt dışındaki vatandaşların tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi, komisyonunda kabul edildi.

Kaynak: Dunya.com

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