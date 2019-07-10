Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: Dunya.com

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