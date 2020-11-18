Tapu müdürü koronaya yenik düştü
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Tapu müdürü koronaya yenik düştü

18.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:51
Tapu müdürü koronaya yenik düştü

Bir süredir korona virüs (Kovid-19) tedavisi gören Çarşamba İlçe Tapu Müdürü Fetullah Nehir hayatını kaybetti.

Bir süredir korona virüs (Kovid-19) tedavisi gören Çarşamba İlçe Tapu Müdürü Fetullah Nehir hayatını kaybetti.

Çarşamba ilçesinde Tapu Sicil Müdürlüğü görevini yürüten Fetullah Nehir, 15 gün önce yakalandığı Kovid-19 hastalığına yenik düştü. Tedavi sürecinde ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Nehir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Müdür Nehir'in cenazesi bugün 13.30'da memleketi olan Erzurum'a gönderilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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