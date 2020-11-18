Tapu müdürü koronaya yenik düştü
18.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:51
Bir süredir korona virüs (Kovid-19) tedavisi gören Çarşamba İlçe Tapu Müdürü Fetullah Nehir hayatını kaybetti.
Bir süredir korona virüs (Kovid-19) tedavisi gören Çarşamba İlçe Tapu Müdürü Fetullah Nehir hayatını kaybetti.
Çarşamba ilçesinde Tapu Sicil Müdürlüğü görevini yürüten Fetullah Nehir, 15 gün önce yakalandığı Kovid-19 hastalığına yenik düştü. Tedavi sürecinde ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Nehir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.
Müdür Nehir'in cenazesi bugün 13.30'da memleketi olan Erzurum'a gönderilecek. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı