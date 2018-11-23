Tapu Müdürlüğünün Bismil'e Gelişinin 66. Yıl Dönümü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Tapu Müdürlüğünün ilçeye gelişinin 66. yıl dönümü kutlandı.

1952 yılında kurulan Bismil Tapu Müdürlüğünün anısına 66. yıl dönümü kutlama töreni düzenlendi.



Kutlama törenine, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Alper Akça, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ve Tapu ve Kadastro çalışanları katıldı.



Bismil Tapu Müdürlüğündeki programda konuşan Kaymakam Yüksel,"1952 yılından beri ilçemize hizmet eden Bismil Tapu Müdürlüğünün 66. yıl dönümü tebrik ediyorum. Daha nice güzel yıllara Bismil halkına hizmet etmesini temenni ediyorum." dedi.



Program, özel olarak hazırlanan pastanın kesilmesi ile sona erdi.