Tapu memurlu 'arsa çetesine' operasyon: 16 gözaltı
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Tapu memurlu 'arsa çetesine' operasyon: 16 gözaltı

27.01.2021 16:16 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:21
Tapu memurlu 'arsa çetesine' operasyon: 16 gözaltı

BURSA'da 80 yaşındaki A.B.'nin 20 milyon lira değerindeki 5 arsasını satan, aralarında bir tapu memurunun da bulunduğu 16 şüpheli Bursa, Balıkesir ve Konya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

BURSA'da 80 yaşındaki A.B.'nin 20 milyon lira değerindeki 5 arsasını satan, aralarında bir tapu memurunun da bulunduğu 16 şüpheli Bursa, Balıkesir ve Konya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

İddiaya göre Bursa Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nde görevli kamu personeli S.K., değerli arsaları olan A.B.'nin iletişim bilgilerini, irtibatlı olduğu çete üyeleri M.Y. ve V.A.'ya verdi. 2 şüpheli de A.B.'yi arayarak, 500 bin lira değerindeki arsasını satın almak istediklerini bildirdi. Arsasını satmak istemeyen A.B.'yi ikna eden ikili, satış işlemleri için yaşlı adamla buluştu.

M.Y. ve V.A., tapu memuru S.K.'nin de yardımıyla A.B.'yi devir işlemleri için sağlık raporu almaya ikna etti. Hastaneden aldıkları sağlık raporuyla notere giden çete üyeleri, A.B.'ye toplam 20 milyon değerindeki 5 arsasının satışına onay verdiğini beyan ettiği vekaletnameyi imzalattı. A.B.'ye ise anlaştıkları 1 arsanın bedeli olan 500 bin TL'yi verdi. Ardından da A.B.'yi evine bıraktı.Vekaletname ile arsaların tamamını kısa sürede satan şüpheliler kayıplara karışırken, A.B. durumdan tesadüfen haberdar oldu. Arsalarına değer tespiti yaptırmak için emlakçıya gittiğinde dolandırıldığını öğrenen A.B., polis şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen KOM Şube ekipleri, tapuda görevli memur S.K.'yi takibe aldı. Yapılan takip ile S.K.'nin irtibatlı olduğu çete üyeleri saptandı.  16 şüphelinin belirlenmesinin ardından Bursa ile Balıkesir ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tapu memuru S.K., M.Y. ve V.A. ile B.B.A., S.G., Ö.G., A.O.S., M.Ö., R.G., H.B., M.K., E.D., E.C.D., M.İ, Ö.K. ve Ö.F.D. gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda tapu senedi, nüfus kayıt örnekleri ile tapu kaydı sorguları ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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