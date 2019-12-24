Tapu Kadastro emeklileri Atatürk Evi'ni ziyaret etti

24.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:21

Türkiye'nin dört bir yanından gelen Tapu Kadastro emeklileri Büyük Taarruzun başladığı Atatürk Evi'ni ziyaret etti.



Görevli Halil Ömür mihmandarlığında Atatürk Evi'nde yaşanan destansı bilgileri dinleyen tapu kadastro emeklileri zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 70 civarında tapu kadastro emeklisi her yıl bir araya gelerek Afyonkarahisar'ın tarihi güzelliklerini ziyaret ettiklerini belirtti. Ziyaret sonunda çay bahçesinde çay eşliğinde Şuhut ziyaretini değerlendiren emekliler, ilçeyi çok sevdiklerini Atatürk Evi'nin tarih koktuğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA