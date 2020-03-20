Tapu Kadastro'da tüm başvurular Alo 181 veya web-tapu üzerinden yapılacak Tapu Kadastro 19. Bölge Müdürlüğünde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Tapu Kadastro 19. Bölge Müdürlüğünde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı. Ayrıca yine tedbirler kapsamında Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğüne gelmeden Alo 181 ya da web-tapu üzerinden yapılması istendi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle, Tapu Kadastro 19. Bölge Müdürlüğü ile buraya bağlı diğer birimler, toplum sağlığının korunabilmesi için dezenfekte edildi.

Tapu Kadastro 19. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yayımlanan "İdari İzin" başlıklı genelgelerinin yürürlük tarihine müteakip, belirtilen özelliklere haiz personelin idari izinli sayılmasına yönelik gerekli tespit faaliyetleri başlatılmış olup, talepler doğrultusunda ve kamu hizmetlerinde herhangi bir aksamaya yol açmayacak ölçüde, personelin idari izin kullanımı sağlanmıştır. Başvuru noktalarında, vatandaşlarımızın el hijyeninin sağlanması temin edilmiştir. Kastamonu Belediye Başkanlığı ile irtibata geçilerek, hizmet binasının tüm unsurları ile birlikte (Ana hizmet binası, Arşiv binası, Sosyal Tesis, Konferans Salonu) ilaçlanması sağlanmıştır. El dezenfektanları ile koruyucu maske ve eldiven temin edilerek, bağlı tapu ve kadastro müdürlüklerine dağıtımı yapılmıştır. Tüm çalışanların, gerek birbirleri ile gerekse de talep sahibi vatandaşlarımız ile olan ilişkilerinde, tokalaşmama ile güvenli iletişim mesafesinin korunması (1,5-2 metre) hususlarında uyarılarda bulunulmuştur. Bölge Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlere, başvuruların Alo 181 Çağrı Merkezi üzerinden veya web-tapu sistemi üzerinden yapılması gerektiği hususlarında bilgilendirme duyurusu gönderilmiştir" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA