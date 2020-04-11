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Türkiye, Ekonomi

"Tapu işlemleri Blockchain teknolojisiyle yapılabilir" önerisi

Blockchain Türkiye Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özistek, Türkiye'de tapu işlemlerinin Blockchain teknolojisiyle online olarak gerçekleştirilebileceğini belirterek, "Dijital paranızı gönderip tapu kaydını da Blockchain üzerinden aldığınızda, kimsenin birbirini görmesine gerek...

11.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:16

Blockchain Türkiye Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özistek, Türkiye'de tapu işlemlerinin Blockchain teknolojisiyle online olarak gerçekleştirilebileceğini belirterek, "Dijital paranızı gönderip tapu kaydını da Blockchain üzerinden aldığınızda, kimsenin birbirini görmesine gerek kalmaksızın yüzde 100 güvenli bir şekilde tapu işlemleri gerçekleştirilebilir." önerisinde bulundu.

Gayrimenkul Borsası A.Ş (GABORAS) açıklamasına göre, gayrimenkul sektörünün büyük veri (big data), yapay zeka (AI) ve blok zinciri (blockchain) teknolojileriyle düzenlenmesini, endeksleşmesini ve nihayetinde borsalaşmasını sağlamak amacıyla kurulan GABORAS, Blockchain teknolojisinin gayrimenkul sektörüne etkileri üzerine bir organizasyon düzenledi.

Özistek burada, özellikle tapu işlemlerinin online ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Blockchain teknolojik altyapısının hazır olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de bunun gerçekleştirilebilmesi için yasal hazırlığın yapılması gerekiyor. Dijital paranızı gönderip tapu kaydını da Blockchain üzerinden aldığınızda, kimsenin birbirini görmesine gerek kalmaksızın yüzde 100 güvenli bir şekilde tapu işlemleri gerçekleştirilebilir. Blockchain ile atılmış olan bir kaydın geriye dönük olarak değiştirilmesi mümkün değil." bilgilerini verdi.

"İnşaat firmaları dijital para ile ödeme kabul etmeye başlamalı"

Next Proptech Fonu Kurucusu Bekir Yener Yıldırım ise Türkiye'de gayrimenkul sektöründe önemli teknolojik dönüşümler yaşandığını belirterek, kira toplama, aidat ödeme gibi hayata dokunacak tüm alanlarda bu teknolojilerin çok ilerlediğini kaydetti.

Yıldırım, "Site aidatlarını dijital ortamlarda ödüyorsunuz, kiralama alanında hızlı gelişmeler oluyor. Arttırılmış gerçeklikle izleyerek emlakçınızla çevrimiçi buluşma ayarlayıp kiralayacağınız evi görebiliyorsunuz. Yasal mevzuat da teknolojinin hızına ayak uydurmalı. Evlerimize kapandığımız şu günlerde, daha fazla gayrimenkul işlemini dijital ortamda yapabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Kripto paralarla bazı ülkelerden para transferinin çok daha kolay sağlandığını belirten Yıldırım, büyük inşaat projelerinde bu teknolojinin aktif olarak kullanıldığını aktardı.

Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"Özellikle Orta Doğu'daki bazı ülkelerde uygulanan sınırlamalar nedeniyle kişilerin şahsi servetlerini çıkartmalarında para transferlerinde çeşitli sorunlar var. Kripto para ile bunu aşmak mümkün. Çok önemli boyutta kişilerin kripto para yatırımı var ve bunları Türkiye'de gayrimenkul yatırımına çevirebilirler. İnşaat firmaları çok daha fazla kripto para kabul ettikçe satışlarına pozitif yansıyacaktır."

"Gayrimenkul ne kadar derli toplu hale gelirse Blockchain de o kadar hızlı uygulanabilir"

Yıldırım, bunun yanında inşaat projelerine kendi kripto paralarını da çıkartabileceklerini ifade ederek, bu varlığa dayalı bir kripto para olacağı için yasal altyapısının oluşması gerektiğini kaydetti.

Bu gerçekleştiğinde hem inşaat sektörünün daha likit hale geleceğini hem de gayrimenkul sektöründe yapılan yatırımların tabana yayılacağını aktaran Yıldırım şu eklemeleri yaptı:

"Her metrekarenin karşılığında gelen kripto paraların ticareti de yapılabilir. Yatırım yaptığınız bir mülkün tamamını satmak yerine 5-10 metrekaresini satayım diyebileceksiniz. Örneğin nakit ihtiyacınız gayrimenkulün toplam değeri kadar yüksek değil. Dolayısıyla tüm problemleri çözmüş oluyor. Gayrimenkul ne kadar derli toplu hale gelirse Blockchain de o kadar hızlı uygulanabilir. Ben GABORAS'ın, bu konuda önemli işlere imza attığını görüyorum."

Kaynak: AA

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