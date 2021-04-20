Tapu işlemleri artık çok daha kolay olacak
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Tapu işlemleri artık çok daha kolay olacak

Tapu işlemleri artık çok daha kolay olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğü işbirliği ile tapu işlemleri artık çok daha kolay olacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Orhan Erdoğan arasında imzalanan protokol ile emlak beyan değerlerinin elektronik ortamda alınabilmesinin önü açıldı. Protokol yürürlüğe girdiğinde, Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşların emlak ve borç bilgileri, Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğü yetkilileri tarafından çevrimiçi olarak sorgulayabilecek. Böylece vatandaşlar bu bilgi için belediyeye gelmek zorunda kalmayacaklar.

"Önümüzdeki günlerde hizmete girecek"

İmzalanan protokol ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Vatandaşlarımızın elektronik ortamda emlak beyan değerlerinin alınması yönünde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğümüz ile protokol imzaladık. Süleymanpaşa Belediyesi olarak Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürümüz Sayın Orhan Erdoğan ile karşılıklı olarak imzaladığımız protokol kapsamında; Süleymanpaşa İlçe Tapu Müdürlüğü görevlileri, vatandaşlarımıza ait emlak ve borç bilgilerini online olarak sorgulayabilecek ve bu sayede vatandaşlarımızın belediyeye gelmesine gerek kalmayacak. Önümüzdeki günlerde hizmete girecek sistemin, şehrimize ve kurumlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tapu işlemleri artık çok daha kolay olacak
Tapu işlemleri artık çok daha kolay olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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