Tapu Harcında Oran Düştü

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yeni vergi düzenlemesi ile tapu harcında oran binde 20'den 15'e düşürüldü. 31 Ekim'e kadar geçerli olacak düzenlemeyle konutta KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.

Bakanlar Kurulu tarafından kapsamlı bir KDV ve ÖTV düzenlemesi gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, tapu harcında binde 20 olan oran, 31 Ekim 2018'e kadar binde 15'e düşürüldü. Sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak olan bu oran arsa ve arazi alımlarında geçerli olmayacak.

Düzenleme ile konutta KDV oranı da yine 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. - ANKARA