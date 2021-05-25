Tapu 174 yaşında
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Tapu 174 yaşında

Tapu 174 yaşında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün 174. kuruluş yıldönümü pastayla kutlandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün 174. kuruluş yıldönümü pastayla kutlandı.

19 Mayıs Tapu Müdürü İhsan Sandıkçı kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla personeliyle pasta keserek kutladı. Vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarını ifade eden Tapu Müdürü Sandıkçı, "Bilgi teknolojilerini kullanan en iyi kurum ödülüne sahip genel müdürlüğümüz web tapu, tapu takas, e-haciz, parsel sorgulama, e-randevu gibi projelerle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için alt yapısını genişletmektedir. Kovid-19 salgını nedeniyle de zor günler geçirdiğimiz bu günlerde de tüm imkanlarımızla çalışanların ve vatandaşımızın bu süreci sıkıntısız atlatmaları için yoğun çaba harcamaktadır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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