Tapering ne demek? Tapering anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tapering, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tapering ne demek? Tapering anlamı ne? İşte, Tapering kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tapering kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tapering anlamı ne? Tapering ne demek?
TAPERİNG NE DEMEK?
Spor bağlamında incelme, önemli bir yarışmadan hemen önceki günlerde egzersizi azaltma uygulamasını ifade eder. Tapering, hem uzun mesafeli koşu ve yüzme gibi dayanıklılık sporlarında hem de halter ve sprint gibi kuvvet sporlarında gelenekseldir.