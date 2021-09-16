TAP ile Azerbaycan'dan Avrupa'ya taşınan gaz 5 milyar metreküpe ulaştı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TAP ile Azerbaycan'dan Avrupa'ya taşınan gaz 5 milyar metreküpe ulaştı

AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
TAP ile Azerbaycan'dan Avrupa'ya taşınan gaz 5 milyar metreküpe ulaştı

Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) ile Azerbaycan'dan Avrupa'ya taşınan doğal gaz miktarı 5 milyar metreküpe çıktı.

Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) ile Azerbaycan'dan Avrupa'ya taşınan doğal gaz miktarı 5 milyar metreküpe çıktı.

TAP'ın açıklamasına göre, Güney Gaz Koridorunun Avrupa kısmını oluşturan TAP'ın yıllık 10 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesi bulunuyor.

Azerbaycan gazını tarihte ilk kez direkt boru hattı bağlantısıyla Avrupa piyasasına ulaştıran ve geçen yıl sonunda faaliyete geçen TAP ile taşınan gaz miktarı 5 milyar metreküpe ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAP Genel Müdürü Luca Schieppati, TAP'ın güvenilir bir sisteme sahip olduğunu belirterek, "Bu önemli eşiğe ulaşmaktan dolayı mutluyuz. Enerji güvenliği ve kaynak çeşitliliğine katkı sunmasının yanı sıra TAP özellikle Güneydoğu Avrupa'da enerji dönüşümünü de destekliyor. Uzun vadeli vizyonumuz kapsamında, TAP hidrojen gibi karbon nötr kaynakları da taşıyarak emisyonların düşürülmesine ve Avrupa Birliğinin hedeflerine katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Yıllık doğal gaz taşıma kapasitesi 20 milyar metreküpe kadar çıkabilecek şekilde tasarlanan boru hattı, Türkiye- Yunanistan sınırında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile birleşiyor. Uzunluğu 878 kilometreyi bulan hat, Yunanistan, Karadağ ve Adriyatik Denizi'ni geçerek İtalya'ya ulaşıyor.

TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam elinde bulundururken, Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5'lik paya sahip.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Demet Akalın Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Ali Koç Mesut Özil Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TAP ile Azerbaycan'dan Avrupa'ya taşınan gaz 5 milyar metreküpe ulaştı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:32:29. #1.12#