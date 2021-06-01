"Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri" sergisi SSM'de ziyaretçilerini bekliyor

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM) yeni sergisi, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri" ziyaretçileriyle buluştu.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM) yeni sergisi, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri" ziyaretçileriyle buluştu.

Türkiye'de resim sanatının tarihsel yolculuğunun izlenebileceği sergide, SSM Resim Koleksiyonu'ndan Hoca Ali Rıza, Halife Abdülmecid Efendi, İvan Konstantinoviç Ayvazovski, Hüseyin Avni Lifij, İbrahim Çallı ile Mihri (Müşfik) Hanım'ın aralarında olduğu sanatçıların 115 eseri bir araya geliyor.

Hoca ve öğrenci ilişkisi üzerinden, kuşaklar arası etkileşim ve değişimi görünür kılan sergi, geç keşfedilen ancak hızlıca benimsenen resim sanatı üzerinden ülkenin toplumsal, sosyal ve ekonomik dönüşümünü izleme olanağı sunuyor.

Bugünden itibaren pazartesi günleri dışında her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında görülebilecek sergiyi, öğretmenler ve sağlık çalışanları ücretsiz gezebiliyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'ndan Güvenli Turizm Serfikası'nı alan SSM'de ziyaretçiler için belirlenen hijyen ve tedbir kurallarına müzenin web sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz