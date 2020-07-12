Tanzimat Fermanı ve Divanu Lugati't-Türk Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor
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Tanzimat Fermanı ve Divanu Lugati't-Türk Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor

Tanzimat Fermanı ve Divanu Lugati't-Türk Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyorCUMHURBAŞKANLIĞI Millet Kütüphanesi'nde, 20 Temmuz'a kadar açık kalacak 'Mürekkebin İzi' ve 'Mucebince Amel Oluna' sergilerinde Tanzimat Fermanı ve Divanu Lugati't-Türk gibi Türk tarihinin önemli...

Tanzimat Fermanı ve Divanu Lugati't-Türk Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor
12.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:47

Tanzimat Fermanı ve Divanu Lugati't-Türk Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Millet Kütüphanesi'nde, 20 Temmuz'a kadar açık kalacak 'Mürekkebin İzi' ve 'Mucebince Amel Oluna' sergilerinde Tanzimat Fermanı ve Divanu Lugati't-Türk gibi Türk tarihinin önemli eserleri sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Mürekkebin İzi Yazma Eserler Sergisi' ile 'Mucebince Amel Oluna Hatt-ı Hümayun Sergisi' 20 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Şubat ayında Millet Kütüphanesi ile birlikte ziyaretçilere kapıların açıldığı sergilerin 20 Nisan'a kadar sürmesi planlanmış; ancak koronavirüs salgını nedeniyle Millet Kütüphanesi'nin 1 Haziran'a kadar kapalı kalmasından dolayı süre 20 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. 'Hatt-ı Hümayun Sergisi'nde, Kanuni Sultan Süleyman'dan son padişah Sultan Vahdettin dönemine kadar 8 ferman, 9 berat, 6 defter ve 93 adet hatt-ı hümayun yer alıyor. Sergide yer alan, en dikkat çekici eserler arasında, Türk tarihinde batılılaşmanın ilk somut adımı olarak kabul edilen ve 3 Kasım 1839'da Sultan Abdülmecid döneminde Gülhane Parkı'nda okunan Tanzimat Fermanı ile Sultan 2'nci Mahmud'a ait Arapça 'Başarı Allah'tandır' yazılı hüsn-i hat da bulunuyor.

65 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ KUR'AN'Mürekkebin İzi Sergisi'nde ise 8'inci yüzyıldan 20'nci yüzyıla kadar 1200 yıllık dönemi yansıtan 78 yazma eser, ziyaretçilere sunuluyor. Sergi için Türkiye Yazama Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Ayasofya Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'nden Millet Kütüphanesi'ne getirilen bu eserler arasında Türk dilinin ilk sözlüğü ve dünya atlası olan Divanu Lugati't-Türk de bulunuyor. Sergide ayrıca Sultan 1'inci Murad'ın şehadeti dolayısıyla Memluk Sultanı Berkuk tarafından gönderildiği belirtilen 65 kilo ağırlığındaki Kur'an-ı Kerim ile daha çok savaşlarda muzafferiyet için hazırlanmış ancak mercekle okunabilen 3 santimetre büyüklüğündeki 2 sancak mushafı da yer alıyor.'70'İN ÜZERİNDE YAZMA ESER VAR'Sergiler hakkında DHA'ya bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Millet Kütüphanesi'nin cumhuriyet tarihinin en büyük iki sergisine ev sahipliği yaptığını belirtti. Tuğlu, "Özellikle Mürekkebin İzi Sergisi için yazma eserlerden bir seçki hazırlandı. 70'in üzerinde yazma eser var. Özellikle Divanu Lugati-t Türk herkesin tanıdığı bir kitap ve burada bulunan tüm yazmalar orijinal. Abbasilerden, Emevilerden, Memluklerden kalan yazma eserler mevcut, orijinal nüshaları. 20 Temmuz'a kadar burada açık kalacak, özellikle Ankara'da bulunan, yakın çevrede bulunanların mutlaka ziyaret etmesi gerekiyor" dedi.2'NCİ MAHMUD'A AİT 6 METRE UZUNLUĞUNDA HAT

Hatt-ı Hümayun Sergisi'ndeki eserlerin ise 7 önemli müze ve kütüphaneden getirildiğini kaydeden Tuğlu, "Bu eserler Ayasofya, Süleymaniye, Topkapı Sarayı, Türk İslam Yazma Eserleri gibi kütüphanelerden geldi. Burada da padişahların el yazıları, fermanlar, hatlar gibi belgeler bulunuyor ve bunlar da orijinal. Hepimizin bildiği Tazminat Fermanı'nın orijinalini burada görebiliriz. Bu sergiler oldukça ilgi görüyor halk tarafından. Özellikle 2'nci Mahmud'un ilk defa sergilenen 6 metre boyunda bir hattı var. 'Başarı Allah'tandır' sözü ifade ediliyor burada, tarihi bir eser için yapılmış, yalnız hiçbir esere uygulanmamış" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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