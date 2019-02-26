Tanzim Satışlar: Esnaf Nasıl Etkilendi, Vatandaş Ne Diyor?
Hükümet geçtiğimiz haftalarda büyük şehirlerde tanzim satışları başlatarak üreticiden gelen ürünü aracıları ortadan kaldırarak doğrudan halka arz etmeye başladı.
Hükümet geçtiğimiz haftalarda büyük şehirlerde tanzim satışları başlatarak üreticiden gelen ürünü aracıları ortadan kaldırarak doğrudan halka arz etmeye başladı. Peki bu gerçek manada bir çözüm mü? Sebze-meyve fiyatlarının yükselmesindeki asıl sebepler neler?
Kaynak: Euronews.com