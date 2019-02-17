Tanzim İçin Niğde'den Günde 6 Kamyon Patates Gidecek

Ak Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Tanzim Satış noktalarında satılmak üzere Niğde'den patates alımı yapılacağını söyledi.

Patatesin ana vatanı Niğde'de çiftçilerin depolarında peyderpey satılan patatesler tanzim satışlar için günlük 6 kamyon patates çıkacak.

Milletvekili Ergun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fırsatçıları engellemek için başlattığı belediye tanzim noktalarında satılmak üzere Tarım Kredi Kooperatifi, tüm köylerimizden belediye tanzimlerinde satmak üzere patates alımı yapmaktadır. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA