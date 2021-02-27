Tanzanyalı öğrencilerden Rektör Polat'a ziyaret
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Tanzanyalı öğrencilerden Rektör Polat'a ziyaret

27.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:06
Tanzanyalı öğrencilerden Rektör Polat'a ziyaret

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, üniversiteye kabul edilen Tanzanyalı öğrencilerle bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, üniversiteye kabul edilen Tanzanyalı öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Polat'ın geçen günlerde akademik iş birliği görüşmeleri kapsamında Zanzibar'ı ziyaret ettiği ve Karabük Üniversitesine kabul edilen öğrencilerle bir araya geldiği hatırlatıldı.

Vize işlemleri tamamlanan Tanzanyalı öğrencilerin, Karabük Üniversitesine gelerek kayıt işlemlerini tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polat, "Afrika ülkelerinin hepsini çok beğeniyorum. Özellikle Çad'dan çok memnun kalmıştık. Çadlıları kardeşimiz gibi görüyoruz. Şimdi Zanzibarlılar da bizim kardeşimiz. Aynı şekilde ülkenizi ziyaretimizden çok memnun kaldık. Yeni kaydolan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Artık onlar bize emanet." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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