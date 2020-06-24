Tanzanyalı muhalif lider gözaltına alındı Tanzanya'da muhalefet partisi Act Wazalendo'nun lideri Zitto Kabwe ve 8 parti üyesi gözaltına alındı.

Tanzanya'da muhalefet partisi Act Wazalendo'nun lideri Zitto Kabwe ve 8 parti üyesi gözaltına alındı.

Act Wazalendo'dan yapılan yazılı açıklamada, parti üyelerinin Lindi bölgesinde toplantı halindeyken yasa dışı şekilde toplanmak suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Ekim ayında yapılması beklenen genel seçimler öncesinde gelen gözaltıların "muhalefeti sindirme politikası" olduğu ifade edilen açıklamada, polise iktidar partisinin emirlerine değil yasalara uymaları çağrısı yapıldı.

Devlet Başkanı John Magufuli seçimler öncesinde geçen hafta Meclisi feshetmişti.

Kaynak: AA