Tanzanya ve Uganda, 3,5 milyar dolarlık petrol boru hattı için anlaşmaya vardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tanzanya ve Uganda, 3,5 milyar dolarlık petrol boru hattı için anlaşmaya vardı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Tanzanya ve Uganda, 3,5 milyar dolarlık petrol boru hattı için anlaşmaya vardı

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya ve Uganda arasında 3,5 milyar dolarlık petrol boru hattı inşa edilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya ve Uganda arasında 3,5 milyar dolarlık petrol boru hattı inşa edilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Yerel basındaki habere göre, Tanzanya Devlet Başkan Samia Suluhu Hassan, ilk yurt dışı ziyaretini kuzeydeki komşu ülke Uganda'ya yaptı.

Hassan'ın ziyareti kapsamında iki ülke arasında petrol boru hattının inşasına yönelik anlaşma imzalandığı bildirildi.

3,5 milyar dolar değerindeki anlaşma kapsamında Uganda'nın Hoima bölgesinden Tanzanya'nın Tanga Limanı'na yaklaşık 1500 kilometrelik petrol boru hattı inşa edilmesi hedefleniyor.

10 bin kişiye istihdam sağlayacak projenin 2024'te tamamlanması ve günde 200 bin varil petrol taşınması bekleniyor.

İki ülke, petrol ihracatı ve gümrük vergileri konularında da anlaşmaya vardı.

Uganda petrolü, Tanzanya'dan Hint Okyanusu'na taşınacak

Uganda'da 2006'da petrol rezervleri bulunmuş, üretim ise altyapı eksikliği nedeniyle ertelenmişti.

Eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, 3,5 milyar dolarlık boru hattının inşası için 13 Eylül 2020'de bir ön anlaşma imzalamıştı.

Doğu Afrika'nın en büyüklerinden biri olan petrol boru hattı projesi, Total ve Çin'in devlet kontrolündeki en büyük petrol şirketi CNOOC ile Uganda ve Tanzanya hükümetleri ortaklığında yürütülüyor.

Uganda, Hoima bölgesinde yaklaşık 6,5 milyar varil petrol keşfetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Demet Akalın Demet Özdemir Canan Ergüder
Spor Gökhan Töre Ersun Yanal Ali Palabıyık Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tanzanya ve Uganda, 3,5 milyar dolarlık petrol boru hattı için anlaşmaya vardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 23:52:28. #1.14#
title