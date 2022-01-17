Tanzanya ve Burundi, 900 milyon dolarlık demir yolu projesine imza attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tanzanya ve Burundi, 900 milyon dolarlık demir yolu projesine imza attı

Tanzanya ve Burundi, 900 milyon dolarlık demir yolu projesine imza attı
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya ve Burundi'nin 900 milyon dolarlık demir yolu projesi için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya ve Burundi'nin 900 milyon dolarlık demir yolu projesi için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Tanzanya basınındaki habere göre, demir yolu hattı, Tanzanya'nın Uvinza şehri ile Burundi'nin Gitega kentini birbirine bağlayacak.

Tanzanya ile Burundi arasında inşa edilmesi planlanan 282 kilometrelik demir yolu projesi için iki ülke Maliye ve Ulaştırma bakanlıkları arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Doğu Afrika ülkelerindeki ticaret ve iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan demir yolu hattı için 900 milyon dolar bütçe ayrıldı.

Projenin ne zaman başlayacağı ya da tamamlanacağına dair açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Togo Cumhuriyeti, Tanzanya, Burundi, Afrika, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title