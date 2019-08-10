Tanzanya'da yakıt tankeri patladı: 57 kişi hayatını kaybetti

10.08.2019 11:50

Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro şehrinde yakıt taşıyan bir tanker kaza sonrası patladı.

Eski başkent ve ülkenin en büyük kenti Darüsselam'a 200 kilometre uzaklıktaki Morogoro kentinde, sabah saatlerinde bir kazaya karışan petrol tankerinde sızıntı meydana geldi.

Sızan petrolu bidonlara doldurmaya çalışan çok sayıda kişi tankerin etrafına toplandığı sırada patlama meydana geldi.

57 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölge Polis Komiseri Steven Kabwe, yerel Azam TV'ye yaptığı açıklamada, patlamada 57 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının tedavi altında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA