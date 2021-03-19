- Tanzanya'nın ilk kadın Devlet Başkanı Hassan yemin etti
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- Tanzanya'nın ilk kadın Devlet Başkanı Hassan yemin etti

19.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:20

- Tanzanya'nın ilk kadın Devlet Başkanı Hassan yemin etti Tanzanya'da iki haftadır kendisinden haber alınamayan Devlet Başkanı John Pombe Magufuli'nin hayatını kaybetmesinin ardından Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı seçildi.

- Tanzanya'nın ilk kadın Devlet Başkanı Hassan yemin etti

DARÜSSELAM - Tanzanya'da iki haftadır kendisinden haber alınamayan Devlet Başkanı John Pombe Magufuli'nin hayatını kaybetmesinin ardından Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı seçildi.

Tanzanya'da geçtiğimiz günlerde iki haftadır kendisinden haber alınamayan Devlet Başkanı John Pombe Magufuli'nin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Magufuli'nin hayatını kaybetmesinin ardından yerine gelen isim belli oldu. Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'nın Devlet Başkanı oldu. Ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı seçilen 61 yaşındaki Samia Suluhu Hassan Darüsselam'da düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada Hassan'ın yemin töreninin ardından ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını ardından da kabine toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.

- Tanzanya'nın ilk kadın Devlet Başkanı Hassan yemin etti
- Tanzanya'nın ilk kadın Devlet Başkanı Hassan yemin etti
- Tanzanya'nın ilk kadın Devlet Başkanı Hassan yemin etti
- Tanzanya'nın ilk kadın Devlet Başkanı Hassan yemin etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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