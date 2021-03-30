Tanzanya'nın Darüsselam kentindeki Uhuru Stadyumunda Devlet Başkanı John Pombe Magufuli için düzenlenen cenaze töreninde meydana gelen izdihamda en...
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Tanzanya'nın Darüsselam kentindeki Uhuru Stadyumunda Devlet Başkanı John Pombe Magufuli için düzenlenen cenaze töreninde meydana gelen izdihamda en...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tanzanya'nın Darüsselam kentindeki Uhuru Stadyumunda Devlet Başkanı John Pombe Magufuli için düzenlenen cenaze töreninde meydana gelen izdihamda en...

Tanzanya'nın Darüsselam kentindeki Uhuru Stadyumunda Devlet Başkanı John Pombe Magufuli için düzenlenen cenaze töreninde meydana gelen izdihamda en az 45 kişinin öldüğü belirtildi.

Tanzanya'nın Darüsselam kentindeki Uhuru Stadyumunda Devlet Başkanı John Pombe Magufuli için düzenlenen cenaze töreninde meydana gelen izdihamda en az 45 kişinin öldüğü belirtildi. - DARÜSSELAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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