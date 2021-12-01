Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haberler
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Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed'i kabul etti.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mohamed, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mohamed'in beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

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AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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