Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed'i kabul etti.
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mohamed, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mohamed'in beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.