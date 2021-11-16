Tanzanya-Mozambik sınırında Ensar'us Sunna'ya karşı güvenlik sağlandı

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, ülkesinin güney komşusu Mozambik ile sınırında güvenliğin sağlandığını açıkladı.

Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Özel birliklerimiz sınır bölgelerinde ölüm, yaralanma ve yıkıma neden olan saldırıların sonlanmasına yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde saldırılar düzenleyen Ensar'us Sunna örgütü tarafından Tanzanya'nın güney sınırının tehdit edildiğine dikkat çekilirken sınır bölgesinde barış ve güvenliğin sağlandığı kaydedildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'us Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öne sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak adlandırılıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik'e destek için bu ülkede 1500 askerle en fazla birliği olan ülke. Öte yandan ülkede Afrika, Avrupa ve ABD birliklerinden oluşan 3 bin 100'den fazla yabancı asker bulunuyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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