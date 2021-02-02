Tanzanya Kovid-19'la "buhar tedavisiyle" mücadele ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tanzanya Kovid-19'la "buhar tedavisiyle" mücadele ediyor

02.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:51
Tanzanya Kovid-19'la

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da hükümet, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "buhar tedavisi" uygulamaya başladıklarını belirtti.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da hükümet, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "buhar tedavisi" uygulamaya başladıklarını belirtti.

Tanzanya Yerel Yönetimler Bakanı Süleyman Jajo, basına yaptığı açıklamada, virüsle mücadelede buhar tedavisi ile daha fazla sebze ve meyve tüketilmesi gibi yollar denediklerini bildirdi.

Jajo, "Kovid-19'un ülkemizde yeri yok. Buhar tedavisi, meyve ve sebze tüketerek virüsü etkili bir şekilde öldürüyoruz." dedi.

Buhar tedavisinin bazı bitkilerle uygulandığını belirten Jajo, bu uygulamanın virüsü etkisiz hale getirmekte en iyi yol olduğunu öne sürdü.

Jajo ayrıca vatandaşlara daha fazla sarımsak, zencefil, karpuz, portakal ve limon gibi gıdalar tüketerek bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan uzmanlar, buhar tedavisi yönteminin etkinliğine dair herhangi bir bilimsel kanıt olmadığına dikkati çekiyor.

Devlet Başkanı Magufuli, Kovid-19 aşılarına karşı

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 27 Ocak'ta yaptığı konuşmada, halkı yabancı devletlerin ürettiği Kovid-19 aşılarına karşı uyarmıştı.

Ülkesinde Kovid-19 salgını olmadığını öne süren Magufuli, "Aşılar tehlikelidir. Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı, veremin aşısını, sıtmanın aşısını." ifadesini kullanmıştı.

Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve, yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ile keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, Madagaskar'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel ilacı satın alan ilk ülkelerden biriydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Guy Ritchie Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor İlhan Cavcav Abdullah Avcı Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Milli İzmir Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tanzanya Kovid-19'la "buhar tedavisiyle" mücadele ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 10:54:27. #1.16#
title