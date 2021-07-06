Tanzanya kendi Kovid-19 aşısını üretmeye çalışıyor
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Tanzanya kendi Kovid-19 aşısını üretmeye çalışıyor

Tanzanya kendi Kovid-19 aşısını üretmeye çalışıyor
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın henüz başlamadığı Tanzanya, kendi aşısını üretmek için çalıştığını duyurdu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın henüz başlamadığı Tanzanya, kendi aşısını üretmek için çalıştığını duyurdu.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı Daimi Sekreteri Prof. Abel Makubi, ithalat giderlerinin azaltılması için aşının yerel imkanlarla üretileceğini söyledi.

Makubi, "Çok sayıda uzmana sahibiz. Bunu yapacağız. Sadece Kovid-19 aşısını değil aynı zamanda diğer hastalıklara karşı da aşı üreteceğiz." diye konuştu.

Eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin ölümü sonrası Kovid-19'la mücadele stratejisini değiştiren ülke, Dünya Sağlık Örgütünün oluşturduğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) aşı talebinde de bulundu.

Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, salgınla mücadele için yaklaşık 470 milyon dolar harcamayı planladıklarını açıklamıştı.

Hassan, salgını önemsemeyen tavırlarıyla gündeme gelen Magufuli'nin 17 Mart'taki ani ölümü sonrası devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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