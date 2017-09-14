Tanzanya ile Belçika Arasında Elmas Krizi

Tanzanya, Belçika'ya gönderilmek üzere yola çıkarılan 30 kilogram elmasa Dar Es Salam Havaalanı gümrüğünde el koydu. Tanzanya Maliye Bakanı Phillip Mpango, Tanzanya Dar Es Salam Havaalanı gümrüğünde 30 kilogram elmas ele geçirildiğini bildirdi. Elmasların 28 milyon Euro değerinde olduğunu ve Belçika'ya ihraç edilmek üzere yola çıktığı öğrenildi.



Kaba pırlantaların, Afrika'nın kuzeyinde yer alan maden şirketi Petra Diamonds'ın Mwadui madenlerinden geldiği belirtildi. Petra Diamonds tarafından gönderilen kargoda 14 kilogram olduğun ancak gümrükte 30 kilogram elmas çıktığı ve bunun üzerine de paketin açıldığı aktarıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mpango, "Bizden çok çaldılar, bu kadarı yeterli" dedi.



(Büşra Altınkaya /İHA)