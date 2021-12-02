Tanzanya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Cezayir'in Ankara Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba ve Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Sofıanne Mımounı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba ve Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Sofıanne Mımounı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçilerin ailelerinin ve bazı büyükelçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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