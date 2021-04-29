Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu, 5 bin mahkumu affetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu, 5 bin mahkumu affetti

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu, 5 bin mahkumu affetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, Devlet Başkanı Samia Suluhu'nun 5 bin mahkumu affettiği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, Devlet Başkanı Samia Suluhu'nun 5 bin mahkumu affettiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin milli günü vesilesiyle affedilen mahkumların cezasının çoğunu çektiği kaydedildi.

Devlet Başkanı Suluhu, 5 bin mahkumun affedildiğini açıklayarak, "Serbest bırakılan kişilerin ülke menfaatini korumasını ve yasalara saygılı olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tanzanya'nın farklı cezaevlerinde 35 bin mahkum bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Bülent Uygun Ali Tandoğan Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu, 5 bin mahkumu affetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 07:14:30. #1.15#

title