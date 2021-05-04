Tanzanya, Devlet Başkanı Magufuli'nin ölümünün ardından Kovid-19'a karşı tedbirleri sıkılaştırdı
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Tanzanya, Devlet Başkanı Magufuli'nin ölümünün ardından Kovid-19'a karşı tedbirleri sıkılaştırdı

Tanzanya, Devlet Başkanı Magufuli'nin ölümünün ardından Kovid-19'a karşı tedbirleri sıkılaştırdı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Tanzanya, Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybetmesi sonrası yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele politikasını değiştirerek önlemleri artırdı.

Tanzanya, Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybetmesi sonrası yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele politikasını değiştirerek önlemleri artırdı.

Salgını hafife almakla eleştirilen Magufuli'nin ardından iş başına geçen Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan hükümeti, salgına karşı bir dizi yeni kısıtlama getirdi.

Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs 2021'den itibaren Kovid-19'un yeni biçimlerinin görüldüğü ülkelerden giriş yapan tüm yolcuların 14 gün boyunca karantinada kalacağını duyurdu.

Bakanlık, her yolcunun sadece son 72 saat içinde alınmış negatif test sonucuyla ülkeye girebileceğini ve kara sınırında taşımacılık yapan şoförlerin durdurularak rastgele teste tabi tutulacağını belirtti.

Magufuli'nin 17 Mart'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından göreve gelen Hassan, 6 Nisan'da, Kovid-19'la mücadele için bir uzmanlar komitesi kuracağını ifade etmişti.

Eski Devlet Başkanı Kovid-19 tartışmalarının gölgesinde hayatını kaybetti

Kovid-19 tartışmalarının gölgesinde ölümü açıklanan eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli, 27 Ocak'ta yaptığı konuşmada, halkı yabancı devletlerin ürettiği Kovid-19 aşılarına karşı uyarmıştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, Madagaskar'ın virüse karşı geliştirdiği bitkisel ilacı satın alan ilk ülkelerden biriydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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