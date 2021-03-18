Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli hayatını kaybetti
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Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli hayatını kaybetti

18.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:32
Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli hayatını kaybetti

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hassan, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Cesur liderimizi kaybettik" ifadesini kullandı.

Hassan, Magufuli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle 6 Mart'tan bu yana Darüsselam'daki bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Ülkede, Magufuli için 14 günlük ulusal yas ilan edildi.

61 yaşındaki lider, Ekim 2020'de yapılan seçimleri kazanarak ikinci kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Kovid-19'a yakalandığı ileri sürülmüştü

Tanzanya'da muhalefet dün, yaklaşık 2 haftadır görülmeyen ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ileri sürülen Magufuli'nin sağlık durumuyla ilgili bir an önce açıklanma yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kovid-19'u küçümseyerek önlem almayan Tanzanyalı liderin ayrıca 10 Mart'ta Kenya'da virüs tedavisi gördüğü de iddia edilmişti.

Kovid-19'a karşı halka buhar tedavisi ve meyve yemeyi öneren Magufuli, katıldığı etkinliklerde maske takmıyordu.

Tanzanya'da şubatta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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