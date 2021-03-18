Tanzanya Devlet Başkanı Covid-19 söylentilerinin ardından hayatını kaybetti
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BBC

Tanzanya Devlet Başkanı Covid-19 söylentilerinin ardından hayatını kaybetti

18.03.2021 05:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 05:07
Tanzanya Devlet Başkanı Covid-19 söylentilerinin ardından hayatını kaybetti

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin 61 yaşında kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin 61 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Magufuli'nin başkent Dar es Selam'daki bir hastanede kalp sorunları nedenile öldüğünü duyurdu.

Magufuli iki haftadır kamuoyu önünde görünmüyordu ve öldüğü yönünde söylentiler başlamıştı.

Muhalif siyasiler devlet başkanının geçen hafta Covid-19'a yakalandığını söylemişlerdi, ancak bu bilgi teyit edilmedi.

Magufuli, Afrika'nın başlıca koronavirüs şüphecilerinden biriydi ve hastalıkla mücadelede dua edilmesini ve bitkisel tedavileri öneriyordu.

Devlet başkanının ölümünün ardından ülkede 14 günlük ulusal yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.

Tanzanya anayassına göre, Hassan yeni devlet başkanı olarak yemin edecek ve Magufuli'nin geçen yıl başlayan 5 yıllık görev süresi dolana dek başkanlığı sürdürecek.

Magufuli son olarak 27 Şubat'ta kamuoyu önünde görülmüştü, ancak Başbakan Kassim Majaliwa devlet başkanının "sağlıklı olduğunu ve sıkı çalıştığını" söylemişti.

BBC
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