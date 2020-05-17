Tanzanya'dan Kırıkkale'ye getirilen 53 kişi, karantinaya alındı
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Tanzanya'dan Kırıkkale'ye getirilen 53 kişi, karantinaya alındı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Tanzanya'dan Kırıkkale'ye getirilen 53 Türk vatandaşı, karantina yurduna yerleştirildi.

Tanzanya'dan Kırıkkale'ye getirilen 53 kişi, karantinaya alındı
17.05.2020 06:53 | Son Güncelleme: 17.05.2020 06:54

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Tanzanya'dan Kırıkkale'ye getirilen 53 Türk vatandaşı, karantina yurduna yerleştirildi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Tanzanya'da yaşayan 53 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ankara getirildi. Saat 03.30 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki yolcuların sağlık taraması yapıldı. Kafile, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kırıkkale'deki karantina yurduna götürüldü.

Yurtlarda 14 günlük karantina sürecine giren vatandaşların ihtiyaçları Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek veriyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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