Tanzanya'daki seçimlerde Devrimci Partisi adayı Mwinyi, Zanzibar Başkanı oldu
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Tanzanya'daki seçimlerde Devrimci Partisi adayı Mwinyi, Zanzibar Başkanı oldu

29.10.2020 22:15 | Son Güncelleme: 29.10.2020 22:15
Tanzanya'daki seçimlerde Devrimci Partisi adayı Mwinyi, Zanzibar Başkanı oldu

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya bağlı Zanzibar takımadalarında başkanlık ve meclis seçimlerinde, İktidar partisi Devrimci Partinin (CCM) adayı Dr. Hüseyin Mwinyi, oyların yüzde 76'sını alarak Zanzibar özerk bölgesinin Başkanı oldu.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya bağlı Zanzibar takımadalarında başkanlık ve meclis seçimlerinde, İktidar partisi Devrimci Partinin (CCM) adayı Dr. Hüseyin Mwinyi, oyların yüzde 76'sını alarak Zanzibar özerk bölgesinin Başkanı oldu.

Mwinyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zanzibar, farklılıklarımızdan daha büyük ve daha önemli." dedi.

Sonucu, tüm CCM üyeleri için bir zafer olarak nitelendiren Mwinyi, "Önümüzdeki sorumluluk barışımızı, dayanışmamızı ve birliğimizi korumaktır, seçimler artık bitti ve birlik olmalıyız." diye konuştu.

Zanzibar Seçim Komisyonu (ZEC), Mwinyi'nin rakibi Değişim ve Şeffaflık İttifakı (ACT-Wazalendo) adayı Seif Sharif Hamad'ın ise oyların yüzde 19'unu aldığını açıkladı.

İktidar partisinin eski Savunma Bakanı olan 53 yaşındaki Mwinyi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

Devlet başkanlığı için 15 aday yarışıyor

Tanzanya anakarasında devlet başkanı ve milletvekili seçim sonuçları ise henüz açıklanmadı.

Devlet başkanlığı için 15 adayın yarıştığı ülkede mevcut Devlet Başkanı John Magufuli, koltuğunu korumak istiyor.

Seçimlerde iktidar partisi Devrimci Partinin (CCM) en güçlü rakiplerinin Demokrasi ve Kalkınma Partisi (CHADEMA) ile Değişim ve Şeffaflık İttifakı (ACT-Wazalendo) olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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