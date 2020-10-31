Tanzanya'daki seçimin galibi mevcut Devlet Başkanı Magufuli oldu

Tanzanya Devlet Başkanı Dr. John Pombe Magufuli, 28 Ekim'de gerçekleştirilen seçimde koltuğunu korudu.

Tanzanya Devlet Başkanı Dr. John Pombe Magufuli, 28 Ekim'de gerçekleştirilen seçimde koltuğunu korudu.

Tanzanya Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçlara göre, iktidardaki Devrimci Partinin başkan adayı Magufuli, 14 milyon 830 bin oyla yeniden seçildi.

Muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin adayı Tundu Lissu ise 1 milyon 933 bin oy aldı.

Seçimde 30 milyon kayıtlı seçmenin yaklaşık 15 milyonu oy kullandı.

Mwinyi, Zanzibar Başkanı oldu

Tanzanya'ya bağlı Zanzibar takımadalarındaki başkanlık yarışını da Devrimci Partinin adayı Dr. Hüseyin Mwinyi kazandı.

Mwinyi, oyların yüzde 76'sını alarak Zanzibar özerk bölgesinin başkanı oldu.

Tanzanya'nın eski Savunma Bakanı olan 53 yaşındaki Mwinyi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

Kaynak: Anadolu Ajansı