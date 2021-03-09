Tanzanya'da yüzlerce kanun İngilizceden Svahili diline tercüme edilecek

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da 450'den fazla kanunun İngilizceden, Afrika'nın en fazla konuşulan yerel dili Svahiliceye tercüme edileceği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Hükümet Sözcüsü Hassan Abbasi, kanunların Svahili diline tercüme edilmesi amacıyla tüm bakanlık ve enstitülere gerekli talimatın verildiğini açıkladı.

450'den fazla kanunun İngilizceden Svahili diline tercüme edilmesi çalışmasının aralık ayına kadar tamamlanacağı bilgisini paylaşan Abbasi, alınan kararla tüm Tanzanyalıların adalete erişiminin kolaylaşacağını vurguladı.

İngiltere'den 1961'de bağımsızlığını elde eden Tanzanya'da, İngilizce ve Svahilice resmi dil olarak kullanılıyor.

Hükümet daha önce de sık kullanılan bazı kanun maddelerinin Svahilice diline çevrilmesi için çalışma yürütmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak