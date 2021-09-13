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Tanzanya'da Savunma Bakanlığına ilk kez kadın atandı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Tanzanya'da Savunma Bakanlığına ilk kez kadın atandı

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kabinede kısmi değişikliğe giderek 4 yeni ismi bakanlık koltuğuna getirirken Savunma Bakanlığına ülke tarihinde ilk kez bir kadını atadı.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kabinede kısmi değişikliğe giderek 4 yeni ismi bakanlık koltuğuna getirirken Savunma Bakanlığına ülke tarihinde ilk kez bir kadını atadı.

Hassan, İletişim Bakanlığına Makame Mbarawa'yı, Ulaşım Bakanlığına Ashatu Kijaji'yi ve Enerji Bakanlığına January Makamba'yı getirdi.

Hayatını kaybeden Savunma Bakanı Elias Kwandikwa'nın yerine de Stergomena Tax'in atanmasıyla ülke tarihinde ilk kez bir kadın bu göreve getirildi.

Ülkeni yeni Başsavcısı Eliezer Feleshi oldu.

Yeni atanan isimlerin bugün yemin etmesi bekleniyor.

Eski Devlet Başkanı John Magufuli'nin 17 Mart'ta ölümünün ardından görevi devralan Hassan, ülke tarihindeki ilk kadın Devlet Başkanı olmuştu.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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