Tanzanya'da petrol tankeri patladı: en az 57 ölü, onlarca yaralı

10.08.2019 14:20

Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu en az 57 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 65'ten fazla kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar ise ölü ve yaralı sayısının açıklananın çok daha üzerinde olduğunu aktardı. Euronews.com'da Görüntüle