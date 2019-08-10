Tanzanya'da petrol tankeri patladı: en az 57 ölü, onlarca yaralı

Tanzanya'da petrol tankeri patladı: en az 57 ölü, onlarca yaralı

Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu en az 57 kişi yaşamını yitirdi. Olayda en az 65 kişi de yaralandı

10.08.2019 14:20
Tanzanya'da petrol tankeri patladı: en az 57 ölü, onlarca yaralı

Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu en az 57 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 65'ten fazla kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar ise ölü ve yaralı sayısının açıklananın çok daha üzerinde olduğunu aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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