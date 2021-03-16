Tanzanya'da muhalefet "devlet başkanı nerede" sorusunun yanıtını arıyor
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Tanzanya'da muhalefet "devlet başkanı nerede" sorusunun yanıtını arıyor

16.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:49
Tanzanya'da muhalefet

Tanzanya'da muhalefet, yaklaşık iki haftadır görülmeyen ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı için Kenya'ya tedavi olmaya gittiği ileri sürülen Devlet Başkanı John Magufuli'nin sağlık durumunun bir an önce açıklanması çağrısında bulundu.

Tanzanya'da muhalefet, yaklaşık iki haftadır görülmeyen ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı için Kenya'ya tedavi olmaya gittiği ileri sürülen Devlet Başkanı John Magufuli'nin sağlık durumunun bir an önce açıklanması çağrısında bulundu.

Değişim ve Şeffaflık İttifakı Lideri (Act Wazalendo) Zitto Kabwe, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan ve Başkan Yardımcısının, Magufuli'nin sağlık durumuna ilişkin çelişkili ifadeler kullandığına işaret ederek, ülkeyi kimin yönettiğini bir an önce bilmek istediklerini ifade etti.

Devlet Başkanlığı Ofisinin görevlerini halihazırda kimin yürüttüğünün bilinmesi gerektiğini kaydeden Kabwe, anayasa gereğince görevini rahatsızlığından ötürü yerine getirmeyen Başkanın sağlık durumunun rapor olarak meclise sunulması gerektiğini hatırlattı.

Kabwe, partisinin Magufuli'nin hasta olduğunu doğruladığını da vurguladı.

Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa, Magufuli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmiş, Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan ise Magufuli'nin hasta olabileceğini ima eden sözler kullanmıştı.

Kenya'da tedavi gördüğü ileri sürüldü

Kovid-19'u küçümseyerek önlem almayan Tanzanyalı liderin 10 Mart'ta Kenya'da virüs tedavisi gördüğü iddia edilmişti.

Kovid-19'a karşı halka buhar tedavisi ve meyve yemeyi öneren Magufuli, katıldığı etkinliklerde maske de takmıyordu.

Tanzanya'da şubatta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine Kovid-19 verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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