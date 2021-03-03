Tanzanya'da Kovid-19 belirtisi taşıyan onlarca papaz ve rahibe hayatını kaybetti
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Tanzanya'da Kovid-19 belirtisi taşıyan onlarca papaz ve rahibe hayatını kaybetti

03.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:04
Tanzanya'da Kovid-19 belirtisi taşıyan onlarca papaz ve rahibe hayatını kaybetti

Tanzanya Katolik Kilisesi, ülkedeki yetersiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine tepki göstererek son 2 ayda enfeksiyon belirtileri taşıyan 60 rahibe ve 25 papazın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tanzanya Katolik Kilisesi, ülkedeki yetersiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine tepki göstererek son 2 ayda enfeksiyon belirtileri taşıyan 60 rahibe ve 25 papazın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Tanzanya Episkopal Konferansı Sekreteri Charles Kitima, aldıkları önlemlere rağmen peş peşe yaşanan ölümlerin şok edici olduğunu söyledi.

Test yapılmadığı için kilise mensuplarının Kovid-19'dan öldüğüne ilişkin kesin bilgiye sahip olmadıklarını ifade eden Kitima, hastaların hepsinin virüs belirtileri gösterdiğini kaydetti.

Kitima, kilisenin ülke çapında 500'e yakın sağlık merkezi olduğunu aktararak, hükümetin Kovid-19 testi yapmalarına müsaade etmediğini dile getirdi.

Sekreter Kitima ayrıca Kovid-19'un halen ülke için bir tehdit olduğunu anımsattı.

Test verileri paylaşılmıyor

Tanzanya'da şubatta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine Kovid-19 verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ve daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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