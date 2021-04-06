Tanzanya'da Kovid-19'a karşı "uzmanlar komitesi" kurulacak

Tanzanya'da yeni Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede "Uzmanlar komitesi" oluşturacağını açıkladı.

Tanzanya'da yeni Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede "Uzmanlar komitesi" oluşturacağını açıkladı.

Hassan, Darüsselam'da hükümet yetkililerinin yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Kovid-19 sorunuyla mücadele için bir uzmanlar komitesi kuracağız." dedi.

Komitenin, Kovid-19'la mücadelede hükümeti bilgilendireceği ve tavsiyelerde bulunacağı kaydedildi.

Eski Devlet Başkanı Kovid-19 tartışmalarının gölgesinde hayatını kaybetti

Kovid-19 tartışmalarının gölgesinde ölümü açıklanan eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli, 27 Ocak'ta yaptığı konuşmada, halkı yabancı devletlerin ürettiği Kovid-19 aşılarına karşı uyarmıştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, Madagaskar'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel ilacı satın alan ilk ülkelerden biriydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak