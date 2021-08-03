Tanzanya'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
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Tanzanya'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı

Tanzanya'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu aşılamaya başladı.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu aşılamaya başladı.

Eski Devlet Başkanı John Magufili'nin salgına yönelik tutumu nedeniyle aşılamayı erteleyen ülkede, ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı uygulanmaya başlandı.

Yerel gazeteler halkın aşılama kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi ve önceliğin sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlara verildiğini belirtti.

Tanzanya, Kovid-19'la mücadele amacıyla 24 Temmuz'da ilk defa Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 1 milyon 58 bin 400 doz aşı almıştı.

Kovid-19 salgınını önemsemeyen tavırlarıyla gündeme gelen Magufuli'nin 17 Mart'taki ölümü sonrası yardımcısı Samia Suluhu Hassan, devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Hassan'ın görevi devralması sonrası Tanzanya, salgınla mücadele kapsamında COVAX'a dahil olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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