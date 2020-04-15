Tanzanya'da kamyon ve otobüs çarpıştı: 18 ölü
Tanzanya'da, kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 18 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
15.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:12
Tanzanya'da, kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 18 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
The Citizen gazetesinin haberine göre, Mkruanga bölgesinde bir otobüs ve kamyon kafa kafaya çarpıştı.
İlk belirlemelere göre, kazada 18 kişi hayatını kaybederken, yaralılar da çevredeki sağlık merkezine kaldırıldı.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA