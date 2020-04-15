Tanzanya'da kamyon ve otobüs çarpıştı: 18 ölü Tanzanya'da, kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 18 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Tanzanya'da, kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 18 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. The Citizen gazetesinin haberine göre, Mkruanga bölgesinde bir otobüs ve kamyon kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre, kazada 18 kişi hayatını kaybederken, yaralılar da çevredeki sağlık merkezine kaldırıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Kaynak: AA