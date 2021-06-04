Tanzanya'da kaçak avcılık yüzde 90 azaldı

Tanzanya hükümeti, son dönemde gösterilen çabalar sayesinde kaçak avlanmanın bir yılda yüzde 90 azaldığını açıkladı.

Tanzanya hükümeti, son dönemde gösterilen çabalar sayesinde kaçak avlanmanın bir yılda yüzde 90 azaldığını açıkladı.

Tanzanya Doğal Kaynaklar ve Turizm Bakanı Damas Ndumbaro, başkent Dodoma'da yaptığı konuşmada, kaçak avcılığın ülke genelinde son bir yılda yüzde 90 azaldığını, vahşi hayvanların sayısının arttığını söyledi.

Serengeti milli parkındaki fil sayısının 2014'te 6 bin 87 iken 2020'de 7 bin 61'e yükseldiğini aktaran Ndumbaro, sadece geçen yıl 5 bin 609 kişinin kaçak avlanma şüphesiyle gözaltına alındığını kaydetti.

"Kaçak avcılığı, hayvan organlarının yasa dışı ticaretini ve ormanlık alanlardaki yasa dışı hasadı kontrol etmeyi başardık." diyen Ndumbaro, geçen yıl 95 kaçak avcı çetesinin de çökertildiğini aktardı.

Milli parklarıyla tanınan Tanzanya, yaban hayatı çeşitliliğiyle dünyada önde gelen ülkeler arasında.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş